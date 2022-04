Unterföhring (ots) -Hallo Joko, hallo Klaas, hier schreibt euch Herr ProSieben. Um den Druck auf euch in der bevorstehenden neuen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" minimal zu erhöhen, möchte ich euch dieses Mal vor den Journalist:innen über diese Pressemitteilung freundlich daran erinnern, ab kommenden Dienstag, um 20:15 Uhr, möglichst gut vorbereitet in unseren Wettbewerb zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gehen. Immerhin habt ihr in den bisher 28 ausgetragenen Partien zwischen uns 15 Mal den Kürzeren gezogen. Nach Punkten führen wir also.Um euch die Vorbereitung auf die kommenden fünf Wochen etwas zu erleichtern, gebe ich euch gerne einen kleinen Vorgeschmack. ProSieben lädt euch zu Spielen wie "DJ Egoistico", "Steven erklärt die Regeln einfach gar nicht mehr", "Wie schmeckt eigentlich Hip-Hop?", "Das Grünwald Chainsaw Massacre", "Die Kirmes von Betrügien" oder "Ein romantisches Stellesdrauf" ein.Zu kryptisch? Konkret lässt euch ProSieben unter anderem Mülleimer schmeißen, über den Boden rollen, in Kofferräumen verstecken, Christbaumkugeln werfen, Schattenspiele machen, Scooter-Songs singen, ein Haus bauen, Sachen verstecken, Sekunden stoppen, Flecken bedecken, Einkaufswagen schieben, Fashion machen oder blind kochen.Unterstützt werden wir in unserem Vorhaben, euch dieses Mal wirklich keine der fünf Shows gewinnen zu lassen, durch Skisprung-Legende Sven Hannawald, die Ex-Nationaltorhüter René Adler und Roman Weidenfeller, Stefanie Giesinger, Nelson Müller, Frank Rosin, Alexander Klaws, Bloggerin Caro Daur, Riccardo Simonetti, Jochen Schropp, Daniel Boschmann, Scooter, Melissa Khalaj, Amiaz Habtu, Ross Antony, Annemarie und Wayne Carpendale, Comedian Simon Pearce, Sophie Passmann, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Max von der Groeben sowie durch die "World Wide Wohnzimmer"-Zwillinge Dennis und Benni Wolter.Wir freuen uns auf einen fairen Wettbewerb - den wir gewinnen werden.Euer Herr ProSieben."Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 19. April 2022, immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5195079