Über gelangweilte Affen einen Film drehen - wer will das schon? Na Hollywood natürlich! Der Bored Ape Yacht Club soll sogar eine ganze Trilogie bekommen. So einen Hype um ein paar Affen gab es schon lange nicht mehr. Der Bored Ape Yacht Club erstellte im April 2021 10.000 NFT und räumte seinen Sammler:innen 100 Prozent der Monetarisierungsrechte an den Charakteren ein. Yuga Labs, das Startup dahinter, bekam eine satte Finanzierung von 450 Millionen US-Dollar für ein neues Metaversum. Und sogar Popstar Justin Bieber ist ein Mitglied im exklusiven ...

