Evotec mit starkem Umsatzwachstum trotz Corona-Pandemie

Das Unternehmen präsentiert zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Außerdem: Im heutigen HSBC-Instagram Live erörtert Produktexperte Julius Weiß wie mithilfe von Anlageprodukten das Kapital vor Inflation geschützt werden kann.



Das Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Hamburg gab am Dienstagmorgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bekannt. Insgesamt konnte das Unternehmen seine eigene Umsatzprognose deutlich übertreffen und den Umsatz von zuvor 500 Millionen Euro um 23 % auf nun 618 Millionen Euro steigern. Die Performance ist hierbei auf ein starkes Wachstum in allen Geschäftsfeldern trotz der Corona-Pandemie zurückzuführen. Evotec erwirtschaftete unter dem Strich ein bereinigtes EBITDA von 107,3 Millionen Euro und liegt somit 1 % über dem Vorjahresergebnis. Besonders hervorzuheben ist zudem die starke Cashposition von 858, 2 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet das Management einen Umsatz zwischen 700 und 720 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von zwischen 105 und 120 Millionen Euro.





Aktuell bewegen eine Reihe von relevanten Einflussfaktoren die Finanzmärkte. Unter anderem die Rekordinflation in Deutschland, der Eurozone und den USA. Wie Anlageprodukte dazu verwendet werden können das Kapital vor der Inflation zu erörtert HSBC-Produktexperte Julius Weiß heute Mittag um 12:30 Uhr im Rahmen des heutigen HSBC-Instagram Live. Interessierte können sich über den entsprechenden Link einwählen oder sich die Inhalte im Nachhinein auf der HSBC-Instagram Seite anschauen.

