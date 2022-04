DJ Interhomes AG: Klimabewusst von der ersten Stunde an - Für jedes gebaute Haus pflanzt das Unternehmen einen Baum

Bremen (pts024/12.04.2022/11:00) - Für jedes gebaute Haus pflanzt Interhomes einen Baum - das ist seit den ersten Gründungstagen im Jahre 1968 so. Minimale Flächenversiegelung bei maximalem Wohngenuss, außerdem für jeden neuen Hauseigentümer einen eigenen Baum: Das war schon vor über 50 Jahren die Haltung und Geschäftspraxis des Firmengründers Karl H. Grabbe.

Heute - 54 Jahre später - erreicht der Bremer Wohnbauträger damit die beeindruckende Zahl von insgesamt 14.400 Bäumen seit 1968.

Umgerechnet bedeutet das etwa 35 Hektar geschaffene Fläche Wald. - Das entspricht etwa 400 Bäumen pro Hektar. - Damit wurden rund 50 Fußballfelder Waldfläche geschaffen. - Und damit werden ca. 220 Tonnen CO2 pro Jahr gebunden.

Bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert wirkt die Interhomes AG so schon aktiv am Klimaschutz mit - ohne, dass das in aller Munde war. Und trägt damit die Gedanken aus Gründungstagen zum Schutz und Erhalt des Planeten weiter.

