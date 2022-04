München (ots) -Online-Veranstaltungen wie Webinare oder hybride Events haben sich etabliert. Dabei geraten zunehmend auch Datenschutz und Privatsphäre in den Fokus. Eine Studie von ClickMeeting (https://clickmeeting.com) zeigt allerdings: Wirklich im Detail beschäftigen sich nur relativ wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Datenschutzrichtlinien ihres Online-Events. So lesen lediglich 36 % tatsächlich jedes Mal die Datenschutzbestimmungen, bevor sie sich bereit erklären, ihnen für die Teilnahme an der Veranstaltung zuzustimmen. Rund 53 % geben hingegen an, dies nicht immer zu tun. Knapp 12 % haben dafür generell keine Zeit oder es spielt für sie keine Rolle.Datenschutz entscheidend bei der Wahl des Online-KommunikationstoolsGleichzeitig belegt die ClickMeeting-Umfrage, dass bei der Wahl einer Plattform für die Online-Kommunikation Wert auf adäquaten Schutz persönlicher Daten gelegt wird. 92 % gaben an, dass dies für sie wichtig ist. Nur 4 % messen diesem Thema keine Bedeutung bei.74 % gewähren bei der Anmeldung nur die unbedingt erforderliche ZustimmungDie Anmeldung zu Online-Veranstaltungen ist meist mit einem Registrierungsformular und der Zustimmung zur Datennutzung verbunden. Die ClickMeeting-Umfrage zeigt, dass die Teilnehmenden hier Wert auf Datensparsamkeit legen. Die große Mehrheit - nämlich 74 % - erteilt grundsätzlich nur die für die Anmeldung erforderliche Zustimmung. 17 % erlauben auch die optionale Nutzung für Marketingzwecke. 5 % haben eine Registrierung für ein Online-Event bereits abgebrochen, weil ihnen der Umfang der erforderlichen Zustimmung für die Nutzung ihrer Daten zu weit gefasst war.ClickMeeting (https://clickmeeting.com/) ist eine europäische Plattform für Webinare, Videokonferenzen, Online-Meetings, virtuelle Veranstaltungen und Online-Unterricht.Der vollständige Report steht hier (https://knowledge.clickmeeting.com/de/manual/online-datenschutz-benutzermeinungen-und-bewaehrteste-verfahren/?utm_medium=pr&utm_term=download) zur Verfügung.Methodologie: Umfrage im Februar 2022 unter 510 volljährigen Online-Event-Teilnehmern in Europa.Pressekontakt:Felix Hansel, Tel.: +49 89 6230 3490, felix.hansel@rocketscience.com.plOriginal-Content von: ClickMeeting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151725/5195173