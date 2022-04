DJ Infineon erweitert Backend-Fertigung in Indonesien

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts des steigenden Bedarfs an Halbleitern verdoppelt Infineon Technologies seine Produktionsfläche am indonesischen Standort Batam. Batam werde noch stärker auf Montage und Test von Chips für die Automobilindustrie ausgerichtet, erklärte der Halbleiterkonzern aus dem Großraum München. Bis 2024 soll die zusätzliche Fertigung starten: Damit das so schnell möglich ist, wurde jetzt eine Fabrikgebäude des Auftragsfertigers Unisem erworben, das sich in der Nähe des bestehenden Infineon-Werks befindet.

Infineon hat sich für 2022 Investitionen im Volumen von rund 2,4 Milliarden Euro vorgenommen. "Wir investieren, um weiteres strukturelles Wachstum zu ermöglichen und die Resilienz unserer Lieferketten zu erhöhen", sagte der weltweite Chef für die Backend-Fertigung von Infineon, Alexander Gorski.

April 12, 2022 05:26 ET (09:26 GMT)

