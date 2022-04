Die Spritpreise steigen und immer mehr Menschen überlegen, ob sie nicht doch auf Bus und Bahn umsteigen sollen. Bald könnte es noch einen größeren Anreiz geben, mit den Öffentlichen zu fahren: das Neun-Euro-Ticket, das bereits am 1. Juni kommen und bundesweit gelten soll. Das geplante Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn soll dem Redaktions-Netzwerk Deutschland zufolge am 1. Juni an den Start gehen - und bundesweit gültig sein. Damit soll es Pendler:innen möglich sein, im Regionalverkehr für neun Euro pro Monat zu fahren. Vorerst soll das drei Monate lang möglich sein. Angesichts der steigenden Energiepreise wäre das für viele Menschen natürlich eine Entlastung: ...

