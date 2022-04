München / Berlin (ots) -Die mehrfach ausgezeichnete österreichische Filmproduktionsfirma Terra Mater Studios gründen neue Tochterfirma Terra Mater Studios Germany. Das Unternehmen unterstreicht damit den erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre sowie die großen Ambitionen auf dem deutschen Film- und TV-Markt. Das Ziel: Hochkarätige Produktionen "Made in Germany".Ab sofort sind die neuen Terra Mater Studios Germany in Deutschland präsent: Der Sitz der Tochterfirma befindet sich in München, ein Büro in Berlin. "Näher am deutschen Markt und bessere Voraussetzungen für maßgeschneiderte Programme", so beschreibt Sven Westphal, einer der beiden Managing Directors der Terra Mater Studios Germany, die Entscheidung für die Expansion. "Wir wollen uns in Deutschland als Produktionsfirma für Factual Entertainment-Serien und -Formate sowie für Fiction Projekte etablieren", so Westphal weiter.Terra Mater Studios, die bislang ausschließlich von Wien aus auf dem weltweiten Markt agiert haben, sind hierzulande hauptsächlich für Naturdokus in Kino, TV und auf Multimedia-Plattformen bekannt. Doch das Repertoire der mit zahlreichen Preisen von internationalen Festivals ausgezeichneten Produktionsfirma ist weit größer: "Von Factual Entertainment-Programmen über Doku-Reihen und Reportagen bis hin zu kompletten Formaten bieten wir den Sendern und Plattformen innovativen, emotionalen und hochwertigen Content",beschreibt Sven Westphal das Portfolio.Näher am deutschen TV-, Serien- und Film-MarktWichtig ist aber nicht nur die Nähe zu den hier ansässigen Sendern und Plattformen, sondern auch zu ihren Macher:innen und Entscheider:innen. "Näher am Markt heißt für uns, die spezifischen Bedürfnisse besser erkennen und schneller darauf reagieren zu können. Deshalb werden wir auch die Zusammenarbeit mit hier ansässigen Autor:innen und Produktionspartner:innen intensivieren und ausbauen", erklärt Michael Frenschkowski, ebenso Managing Director der Terra Mater Studios Germany, die Gründe für die Expansion nach Deutschland.Verfilmung des Erfolgsromans "Hummeldumm" von Tommy JaudMit einem der erfolgreichsten deutschen Autoren macht man bereits gemeinsame Sache. "Wir haben uns die Rechte für die Verfilmung des Romans ,Hummeldumm' vom Comedy-Erfolgsautor Tommy Jaud gesichert. Eine hinreißende Komödie, die im deutschsprachigen Raum mehr als sieben Millionen Mal verkauft worden ist und 2010 wochenlang die Spiegel-Bestsellerliste angeführt hat", freut sich Michael Frenschkowski.Das Projekt befindet sich derzeit in der Drehbuch-Entwicklung, der Drehbeginn ist für 2023 geplant.Mehr als nur "factual"Auch der Name des Unternehmens spiegelt den Wachstumskurs auf vielen Ebenen wider. Statt Terra Mater Factual Studios heißt es seit kurzem Terra Mater Studios bzw. Terra Mater Studios Germany.Für Walter Köhler, Gründer und CEO der Terra Mater Studios, ein logischer Schritt. "Wir haben uns konsequent und erfolgreich weiterentwickelt: Was vor 11 Jahren mit Bluechip-Dokumentation im Natural History Bereich begann, wurde mit Feature Docs, Fiction, Factual Entertainment Serien und Formatentwicklung ausgebaut. Heute haben wir unseren eigenen YouTube Channel, geben unser Storytelling-Knowhow in den Terra Mater Labs weiter und haben auch sonst einiges jenseits der klassischen Content-Kreation in Vorbereitung.""Green Producing" für sämtliche neue ProgrammeEin weiterer wichtiger Fokus ist das Thema Nachhaltigkeit. Auch hier will man Maßstäbe setzen. 2021 wurden der erste Naturfilm und eine Mini-Serie klimaneutral produziert. Seitdem werden sämtliche neuen Programme, Filme und Serien nachhaltig realisiert."Letztes Jahr haben wir uns selbst dazu verpflichtet, ab sofort C02-neutral zu produzieren. Nachhaltigkeit findet bei uns aber auch inhaltlich statt: Impact Producing und Green Storytelling sind ein wichtiges Thema, was auch unser Hashtag terramatters klar zum Ausdruck bringt. Unsere Partner können sich künftig also sicher sein, in jeglicher Hinsicht nachhaltigen Content zu bekommen." so Terra Mater Studios Co-CEO Dinah Czezik-Müller.Über Terra Mater StudiosTerra Mater Studios sind ein internationales, mehrfach ausgezeichnetes Produktions- und Distributionshaus, das für seinen Premium-Content für Kino, TV und digitale Medien bekannt ist.Das Portfolio umfasst neben Bluechip-TV-Dokus im Nature & Science Bereich, auch Feature Docs, Factual Entertainment Serien sowie Fiction-Projekte und die Entwicklung weiterer, innovativer Programme.Im Factual Entertainment ist die inhaltliche Palette breit: von Lifestyle über Culture bis hin zu historischen und gesellschaftlich relevanten Themen, die vorrangig für den deutschen Markt entwickelt werden.Impact Producing ist ein zentrales Thema von Terra Mater Studios, das sich in preisgekrönten Feature Docs wie "The Ivory Game" oder "Sea of Shadows" genauso widerspiegelt wie am eigenen YouTube Channel Terra Mater, der mit Wildlife- und Conservation-Videos Educational Content liefert.Abseits der klassischen Content-Produktion legen Terra Mater Studios einen weiteren Schwerpunkt auf Wissensvermittlung und bieten mit den Terra Mater Labs Science-Communication-Workshops für Wissenschaft und Wirtschaft an. Terra Mater Studios sind außerdem Gründungsmitglied des europäischen Ausbildungszentrums International Screen Institute (ISI).Terra Mater Studios wurden am 1. Januar 2011 mit Firmensitz in Wien/Österreich gegründet und sind ein Tochterunternehmen von Red Bull.http://www.terramater.com/https://www.youtube.com/c/TerraMaterOfficialPressekontakt:Thomas SchefflerTerra Mater Studios GermanyTel: +49 (0)170 571 5413E-Mail:presse@terramater.comOriginal-Content von: Terra Mater Studios Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162559/5195255