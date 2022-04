In ihrem Aktienmarkt-Kompass für das 2. Quartal kommen die Analysten von Raiffeisen Research zum Fazit: "Auch wenn man trotz diplomatischer Annäherungen nach wie vor ein deutliches Stück von einem Waffenstillstand oder gar Friedensabkommen entfernt ist, so haben sich die Börsen mehr und mehr auf "die Zeit danach" eingestellt und hoffnungsvoll in die Zukunft geschaut. Zuletzt musste aber die "rosarote Brille" aufgrund der vermutlichen Kriegsverbrechen Russlands und der daraufhin weiteren vom Westen initiierten Sanktionsrunden wieder zurechtgerückt werden. Auch haben sich beide Seiten was die Ländergrenzen betrifft ziemlich eingemauert und auch bei den Themen, wo man sich zaghaft angenähert hat, sind viele essenzielle Fragen wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...