Nach der Ausschüttung der Papiere der fusionierten Tochter Warner Bros. Discovery musste die Aktie des Telekommunikationsriesen AT&T einen deutlichen Abschlag von über 20 Prozent hinnehmen. Allerdings konnte sich das Papier schon am Montag deutlich erholen und gegenüber dem ersten Kurs ein Plus von fünf Prozent verzeichnen. Nun gibt es erste Analystenstimmen zu dem Spin-off.Nach der Abspaltung wird AT&T mit einem Rabatt gehandelt, sagt Philip Cusick von JP Morgan am Montag. Laut dem Analysten ...

