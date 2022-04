Köln (ots) -Deutliche Stärkung der Gesundheitskompetenz von RTL Deutschland mit einer klaren Mission: wirmachendeutschlandgesuenderAb Mai ist Internistin Dr. Anne Fleck als Gesundheitsexpertin crossmedial bei RTL im EinsatzProminenter Neuzugang für RTL Deutschland: Dr. Anne Fleck, über die Grenzen von Deutschland hinweg bekannte und geschätzte Ärztin und Bestsellerautorin, kommt exklusiv zum Kölner Medienunternehmen. Die Expertin wird in verschiedenen Formaten der Gruppe crossmedial im Einsatz sein. Darüber hinaus arbeitet Fleck bereits seit vergangenem Jahr erfolgreich mit der RTL-Gruppe zusammen. Das Coaching-Magazin BRIGITTE LEBEN! wurde bislang drei Mal mit der renommierten Fachärztin zu den Themen Gesundheit und Ernährung produziert. Seit Januar 2021 gibt es zudem den Podcast "Dr. Anne Fleck - Gesundheit und Ernährung mit BRIGITTE LEBEN!", in dem Anne Fleck im Gespräch mit BRIGITTE-LEBEN!-Redaktionsleiterin Meike Dinklage in mittlerweile über 60 Folgen den Menschen mit Rat und Tat zur Seite steht und Fragen zur Gesundheit klärt.Die Stärkung der Gesundheitskompetenz ist ein Teil der Strategie von RTL Deutschland, den unabhängigen Journalismus auszubauen und so dem wachsenden Bedürfnis des Publikums nach neuem Wissen und Informationen nachzukommen. Gemeinsam mit Dr. Anne Fleck packt RTL Deutschland das Thema Gesundheit nun entschlossen an - mit der klaren Mission: wirmachendeutschlandgesuender. Startpunkt ist ab Mai 2022 eine wöchentliche "Sprechstunde" im Rahmen des RTL-Mittagsmagazins "Punkt 12".Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS: "Eine gute Gesundheit ist wichtig für uns alle und kaum jemand kann die komplexen Zusammenhänge unseres Körpers so verständlich und hilfreich erklären wie Doc Fleck. Sie gehört zu den bekanntesten und gleichermaßen anerkanntesten Expert:innen rund um das Thema Gesundheit in Deutschland. Wir arbeiten bei BRIGITTE schon länger erfolgreich zusammen und freuen uns daher sehr, dass die Zuschauer:innen und Nutzer:innen all unserer Angebote ab 2023 exklusiv in den Genuss ihrer wertvollen Tipps und Informationen zu Gesundheitsfragen und Ernährung kommen werden."Dr. Anne Fleck: "Mein Ziel ist, die Menschen für das Thema Gesundheit zu begeistern. Krankheiten wie Herzinfarkt, Diabetes, Demenz und Krebs fallen nicht vom Himmel, genauso wenig wie die Gesundheit. Viele sehen Medizin als eine Art Reparaturbetrieb, der ins Spiel kommt, wenn nichts mehr geht. Für mich ist Medizin vor allem die Kunst, gar nicht erst krank zu werden. Ich bin dankbar, mit RTL Deutschland Ansätze von moderner Medizin einem breiten Publikum vorstellen zu können."Die Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie ist seit Jahren anerkannte Expertin für Gesundheit. Die erfahrene Ärztin arbeitete viele Jahre an Universitätskliniken (Leipzig und Lehrkrankenhaus Charité Berlin). Sie durchlief dabei u.a. die Schwerpunkte Innere Medizin, Kardiologie, Intensivmedizin, Gastroenterologie, Autoimmunkrankheiten und in leitender Funktion die Notaufnahme. Dr. Anne Fleck vertritt die moderne Ganzheitsmedizin, die aktuelle Forschung, klassische Medizin und valide Heilverfahren innovativ vereint. Einem breiten Publikum bekannt wurden sie und ihre Ansätze durch TV ("Die Ernährungs-Docs") und ihre mehrfach auf der deutschen Buchmesse im Segment Gesundheit prämierten Bücher. Anne Fleck ist Bestseller-Autorin ("Schlank und gesund mit der Doc Fleck Methode", "Ran ans Fett", ENERGY! und ENERGY! in 5 Minuten - ein Mitmachbuch) und eine der versierten Köpfe zum Thema Gesundheit im deutschsprachigen Raum.Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL Deutschland GmbHTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@rtl.deBildanfragen bitte direkt an henning.walther@rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5195299