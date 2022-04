Unterföhring (ots) -"Kühlschrank öffne dich!" - die Show, bei der selbst der gestandene Kochprofi Alexander Kumptner an seine Grenzen kommt. Vor allem, wenn es um kindgerechte Kost geht: "Als es hieß: 'Kinderteller anrichten, bitte!', habe ich mir gedacht: Jetzt gehe ich, jetzt will ich einfach nur weg hier!" Kein Wunder also, dass in der zweiten Ausgabe der Show am Donnerstag das Spitzenköch:innen-Duo Viktoria Fuchs und Max Strohe zunächst die Nase vorne zu haben scheint. Denn welcher junge Testesser:innen kann schon ihrem Dino im Kartoffelbrei-Gatter widerstehen? Und welchen erwachsenen Gourmets läuft bei Lachstataki mit Garnelenkaraage nicht das Wasser im Munde zusammen? Oder hat sich das Team Fuchs/Strohe verkalkuliert und zaubert mit seinen Kreationen aus den Kühlschrank-Vorräten zwar optische Highlights, zieht aber in Sachen Geschmack in Vergleich zum Team Alexander Kumptner und Hanna Reder den Kürzeren? Die Antwort sehen SAT.1-Zuschauer:innen am Donnerstag, 14. April 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1.In den weiteren Episoden steigen folgende Kochprofis in den kulinarischen Ring: Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Johann Lafer, Lisa Angermann, Robin Pietsch, Anthony Sarpong, Frank Buchholz, Pia-Engel Nixon und Christoph Rüffer. Moderiert wird "Kühlschrank öffne dich!" von Ruth Moschner.In der Prime-Time-Show "Kühlschrank öffne dich!" treten Alexander Kumptner und Hanna Reder jede Woche gegen ein neues Herausforderteam der kulinarischen Spitzenklasse an. Die Aufgabe: leckere Mahlzeiten zaubern - mit den Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer:innen: Wer am Ende der Koch-Show die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd."Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis", immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5195297