Der EuroStoxx50 gibt bis am Mittag um 0,72 Prozent auf 3812,02 Punkte nach.Paris/London - Der EuroStoxx50 hat am Dienstag weiter nachgegeben. Er knüpfte damit an die Vortagesverluste an. Am Mittag gab er um 0,72 Prozent auf 3812,02 Punkte nach. Ähnlich sah es an den Länderbörsen aus. Auch der französische Cac 40 sank um 0,81 Prozent auf 6502,90 Punkte. Sein britisches Pendant FTSE 100 fiel um 0,4 Prozent auf 7587,74 Punkte. Die europäischen Börsen reagierten auf die...

