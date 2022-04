Der Nachholeffekt der Corona-Krise lässt noch weiter auf sich warten und eine deutliche Mehrheit erwartet nur ein moderates Wirtschaftswachstum für das Jahr 2022.Zürich - JLL hat zu Beginn des Jahres 2022 eine Umfrage unter den grössten und in der Schweiz aktivsten Immobilieninvestoren durchgeführt, um empirisch zu erheben, welche Erwartungen an das Jahr 2022 gestellt werden. 146 professionelle Investoren haben sich an der Umfrage beteiligt, darunter kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften, Versicherungen, Immobilienfonds, Pensionskassen...

Den vollständigen Artikel lesen ...