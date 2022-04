Die französische Großbank ist bei der Bereinigung ihrer russischen Risiken schon einen Schritt weiter als Unicredit. Die Franzosen haben ihre russische Tochter Rosbank an Interros Capital verkauft, wie die Bank gestern bekanntgab. Hinter Interros Capital, das auch das russische Versicherungsgeschäft von Societe Generale übernimmt, steht der russische Oligarch Vladimir Potanin. Aufgrund der Transaktion muss die Societe Generale Abschreibung in Höhe von 2 Mrd. € vornehmen. Auf der anderen Seite wird die Bilanz der Franzosen um das russische Exposure von zuletzt 15,4 Mrd. € bereinigt. Nachdem sich der Aktienkurs von Societe Generale wegen des Ukraine-Kriegs bis Anfang März in der Spitze halbiert hatte, konnte sich die Notierung zuletzt wieder etwas stabilisieren.

