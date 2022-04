Evotec ist im 2021 kräftig gewachsen. Für 2022 stellen die Hamburger beim Umsatz weitere deutliche Zuwächse in Aussicht. Höhere Investitionen in die Expansion der Geschäfte dürften das Ergebniswachstum hingegen bremsen. Die Aktie verliert am Dienstag bis zum Mittag 2,8 Prozent und gehört damit zu den drei schwächsten Werten im MDAX.Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 23 Prozent auf 618 Millionen Euro, wie Evotec in Hamburg mitteilte. Dabei übertraf der Konzern seine Prognosen. Fortschritte bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...