Hamburg (ots) -Getreu dem Motto "Wir helfen den Helfer/innen" bietet Deutschlands größte Fernschule, das ILS in Hamburg, denjenigen Menschen, die sich unter anderem für aus der Ukraine geflüchtete Menschen einsetzen, aktuell eine Gratis-Fortbildung an.50 Stipendien für den Fernlehrgang "Flüchtlings- und Integrationshelfer/in (https://www.ils.de/fernkurse/fluechtlings-und-integrationshelfer/)" vergibt das ILS bis Ende Mai 2022 an Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Der Anlass für diese Stipendienaktion ist ein ganz besonderer: Die Klett-Gruppe, zu der das ILS gehört, feiert ihr 125-jähriges Jubiläum. Und genau wie Klett steht das ILS als langjähriger Marktführer im Fernstudium für nachhaltige Bildung. So vermittelt auch diese Online-Fortbildung ein breit gefächertes Grundlagenwissen und unterstützt damit all diejenigen, die aktuell einen so wichtigen Beitrag zur Integration der Neuankommenden leisten."All die hilfsbereiten Menschen in unserem Land verdienen nicht nur größten Respekt, sondern auch konkrete Unterstützung", betont Ingo Karsten, Geschäftsführer des ILS. "Als Bildungsunternehmen unterstützen wir auf die Art und Weise, die am besten zu uns passt: Wir versorgen die Helferinnen und Helfer mit Know-how, damit sie den vielfältigen Aufgaben in der Flüchtlingshilfe noch besser gewachsen sind."Der Lehrgang "Flüchtlings- und Integrationshelfer/in" wurde unter Mitarbeit ehrenamtlicher Unterstützer/innen und erfahrener Fachkräfte aus der Flüchtlingshilfe entwickelt. Die Informationen, Beispiele und Tipps in den Studienunterlagen stammen direkt aus der Praxis - inklusive Self-Care-Training. In der Arbeit mit geflüchteten Menschen besteht beispielsweise rasch die Gefahr einer Überforderung. Daher geht es in diesem Lehrgang nicht nur darum, wie man anderen Menschen professionell helfen kann, sondern auch um Methoden und Skills, mit denen die Helferinnen und Helfer ihre eigenen Kräfte und Bedürfnisse im Blick behalten können.Die Fortbildung kann im eigenen Tempo in freier Zeiteinteilung absolviert werden. Als Regelstudienzeit sind 6 Monate vorgesehen, wobei es allen freisteht, die Module auch schneller zu bearbeiten. Die Teilnehmer/innen bekommen dabei Feedback von Fernlehrer/innen mit Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe und können sich im Online-Studienzentrum mit Gleichgesinnten vernetzen und austauschen.Bis Ende Mai 2022 können sich Interessierte für das Stipendium anmelden, um den Fernlehrgang "Flüchtlings- und Integrationshelfer/in" gratis zu absolvieren. Die einzige Teilnahmebedingung ist, dass sie bei ihrer Online-Anmeldung kurz angeben, wo und wie sie sich aktuell für geflüchtete Menschen engagieren. Das Stipendium wird sowohl an ehrenamtliche Helfer/innen vergeben als auch an Menschen, die bei einer Organisation im Bereich der Flüchtlingshilfe angestellt sind.Informationen zum Stipendium finden alle Interessierten hier auf ILS.de (https://www.ils.de/fernkurse/fluechtlings-und-integrationshelfer/).Über das ILSDas ILS ist Teil der Stuttgarter Klett Gruppe, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1897 zu einem führenden Bildungsunternehmen in Europa entwickelt hat. Das ILS mit Sitz in Hamburg ist nicht nur Deutschlands größte, sondern auch Deutschlands bekannteste Fernschule (forsa 2022). Jährlich bereiten sich rund 80.000 Menschen beim ILS in über 350 staatlich zugelassenen Fernlehrgängen auf staatliche, öffentlich-rechtliche oder institutsinterne Abschlüsse vor. Auch Unternehmen wie Lufthansa und Deutsche Bahn setzen bei der Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen auf ILS-Fernlehrgänge. Das ILS ist zudem vom Auswärtigen Amt damit beauftragt, deutsche Kinder im Ausland per Fernunterricht zu betreuen.