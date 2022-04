Frankfurt (www.fondscheck.de) - Als einer der jüngsten Fondsinitiatoren Deutschlands mischt Alexander El Alaoui (33), Geschäftsführer von ausblick capital, mit einem neuartigen Produkt den Indexmarkt auf, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".2021 sei sein Fonds auf den Markt gekommen, doch schon jetzt könne er auf einen Track Record von 25 Jahren blicken. Grund dafür: Der nx-25 Indexfonds R (ISIN DE000A3CWRJ7/ WKN A3CWRJ, AK R) basiere auf dem 1997 gegründeten nx-25 (Natur-Aktien-Index), Europas vermutlich ältestem nachhaltigen Aktienindex. Im Interview mit "ChampionsNews" erkläre El Alaoui, warum der Fonds vor allem bei Privatanlegern beliebt sei und was aus seiner Sicht ein "grünes" Finanzprodukt ausmache. ...

