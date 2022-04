Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (19/22)

As from April 12, 2022, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR SHB X5 AVA 1 GB00BVZWMM32 BEAR SKAB X5 AVA 1 GB00BW6N8V36 BEAR ALFA X5 AVA 1 GB00BG62WT44 BEAR ALIV X5 AVA 1 GB00BG62W496 BEAR BOL X5 AVA 5 GB00BNTQFQ09 BEAR CAST X5 AVA 1 GB00BG5XHF97 BEAR GE X5 AVA 02 GB00BL02BQ55 BEAR LUNE X5 AVA 4 GB00BNTP9321 BEAR LUPE X3 AVA 1 GB00BKZZBJ55 BEAR NOKIA X5 AVA 2 GB00BL022H35 BEAR NDA X5 AVA 3 GB00BG5W7B26 BEAR NDA X5 AVA 2 GB00BW6QB247 BEAR RYANAI X5 AVA 2 GB00BL02XZ82 BEAR SEB X5 AVA 2 GB00BG5XLD51 BEAR SSABA X3 AVA 1 GB00BKZZBK60 BEAR TELIA X8 AVA 2 GB00BG5ZSQ32 BEAR TNCNT X5 AVA 2 GB00BL01VX95 BEAR THQNB X3 AVA 1 GB00BG5Y1165 MINI S FOUR AVA 3 GB00BL078T26 MINI L ATT AVA 07 GB00BNTSGC93 MINI S ATT AVA 03 GB00BL067G99 MINI S ATT AVA 04 GB00BL076R61 The last day of trading will be April 12, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.