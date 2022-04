HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2832 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, der heute drei Gratulaten zum Geburtstag von Gregor Rosinger hat, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/06 geht es um eine bullishe Reaktion der Wienerberger auf die Zahlen und den neuen IR-Chef Daniel Merl, Champions Do&Co und Verbund, Marinomed in Südkorea, S Immo, Evotec, dazu Research zu Frequentis, UBM und ein lässiges Mail an rudi@boersenradio.at . Im Abspann gibt es den Song "Team Rosinger". Erwähnt werden: Seasonax-Screener: https://app.seasonax.com/signup bzw ...

Den vollständigen Artikel lesen ...