EUR/USD hat sich nach der Erholung vom Montag nicht über 1,09 halten können. Ein Vier-Stunden-Schlusskurs unter 1,0860 könnte die Tür für weitere Verluste öffnen, berichtet Eren Sengezer von FXStreet. Die Verbraucherpreisinflation in den USA wird im März voraussichtlich auf 8,5% ansteigen "Das US Bureau of Labor Statistics wird den Inflationsbericht ...

