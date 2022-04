Toronto (ots/PRNewswire) -- Valour wurde in den Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, "VQF", eine Selbstregulierungsorganisation, aufgenommen.- Die Mitgliedschaft garantiert, dass alle Handelsaktivitäten der DeFi Europe AG ("DeFi Europe") mit der Schweizer Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche konform sind und bietet ein behördliches Gütesiegel, das das Vertrauen des Unternehmens als Emittent digitaler Vermögenswerte stärkt.- Die Mitgliedschaft macht Valour zum ersten und einzigen ETP-Emittenten mit einer Zulassung zum VQF und ermöglicht es dem Unternehmen, digitale Vermögenswerte direkt an Unternehmen und Institutionen anzubieten.DeFi Technologies Inc. (Das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. ("Valour"), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der börsengehandelten Produkte für digitale Vermögenswerte ("ETPs"), über seine in der Schweiz ansässige Einheit DeFi Europe für eine Schweizer VQF-Mitgliedschaft zugelassen wurde.Die Schweizer VQF-Mitgliedschaft wurde vom VQF, einem Selbstregulierungsverein für die Finanzbranche in der Schweiz, verliehen. Die SRO wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") beaufsichtigt.DeFi Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valour Inc. mit Sitz in Zug, Schweiz. Mit der Genehmigung kann DeFi Europe nun als Makler für digitale Vermögenswerte tätig werden, der die Schweizer Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche vollständig erfüllt und Unternehmen und Institutionen Zugang und Liquidität in digitalen Vermögenswerten bietet. Die Mitgliedschaft ist ein behördliches Gütesiegel, das das Vertrauen des Unternehmens als Emittent digitaler Vermögenswerte stärkt. Valour ist der erste und einzige ETP-Emittent, der in den VQF aufgenommen wurde."Wir sehen eine enorme Entwicklung in der gesamten Maklerlandschaft mit anhaltender Akzeptanz und Nachfrage nach ETPs und digitalen Vermögenswerten", sagte Tommy Fransson, CEO von Valour. "Neben den ETPs suchen die innovativsten Broker nach Möglichkeiten, ihren Kunden Kryptowährungen direkt anzubieten. Mit unserer hochmodernen Infrastruktur, die bereits vorhanden ist, und in Kombination mit der Transparenz und dem Vertrauen, die für uns bei Valour ein Leitprinzip sind, sehen wir dies als unsere nächste Phase, in der wir unsere bestehenden Aktivitäten nutzen können, um unsere Partner zu unterstützen.""Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den Investoren Transparenz und Nutzen zu bieten", sagte Russell Starr, CEO von DeFi Technologies. "Die Aufnahme in den VQF stärkt unser Leistungsversprechen und unterstreicht unser Ziel, ein führender Anbieter von digitalen Assets zu werden. Wir glauben, dass dies ein wichtiger Schritt auf unserem Weg ist, einen noch größeren Teil des institutionellen Marktes zu erschließen."Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter defi.tech und valour.com.Informationen zum VQFDer Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) ist eine Selbstregulierungsorganisation. In der Schweiz ist die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) die staatliche Behörde, die für die Regulierung von Finanzinstituten/Intermediären wie Banken, Versicherungen, Broker-Dealern, Fonds sowie SRO zuständig ist.Informationen zu DeFi EuropeDeFi Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Valour Inc. mit Sitz in Zug, Schweiz. Sobald die Genehmigung erteilt ist, wird DeFi Europe als Broker für virtuelle Vermögenswerte tätig sein und die Schweizer Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche vollständig einhalten.Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in bahnbrechende Innovationen, wie z. B. digitale Vermögenswerte, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug, Schweiz, gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO:DEFI) (GR: RMJ.F) (OTC: DEFTF). Weitere Informationen über Valour finden Sie unter www.valour.com.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://defi.tech/.Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Mitgliedschaft von DeFi Europe im Schweizer VQF, die Geschäftspläne von DeFi Europe, das Wachstum und die Akzeptanz von dezentraler Finanzierung, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies, die Entwicklung zukünftiger ETPs und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die behördliche Genehmigung von DeFi Europe, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi, die behördliche Genehmigung von ETPs und die künftige Annahme der ETPs von Valour. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. 