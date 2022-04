Unterföhring (ots) -- Ab 16. Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Mit "Game of Thrones"-Star Rose Leslie und Theo James ("Die Bestimmung - Insurgent") in den Hauptrollen- Downloadlink zum Trailer: https://app.shift.io/review/6230c1ea95425c1c2904dfd5- Youtube-Link: https://youtu.be/cRsxhF6WqL8Eine magische Liebesgeschichte für die Ewigkeit: Clare (Rose Leslie) verliebt sich unsterblich in Henry (Theo James). Doch der reist unwillkürlich durch die Zeit. Die Neuauflage der magischen Liebesgeschichte "The Time Traveler's Wife" (https://www.sky.de/serien/the-time-travelers-wife) ist kurz nach US-Start ab 16. Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Pro Woche gibt es eine Episode.Über "The Time Traveler's Wife:Clare (Rose Leslie) hat ein Geheimnis: Seit sie sechs Jahre alt ist, taucht regelmäßig ein mysteriöser Mann bei ihr im Garten auf. Der ist mal alt, mal jung und erzählt ihr Geschichten aus der Zukunft. Doch dieser Henry (Theo James) ist kein imaginärer Freund. Er ist ein Zeitreisender - und ihr zukünftiger Ehemann. Seine Fähigkeiten sind für ihn keine Gabe, sondern ein Fluch, denn er kann sie nicht kontrollieren. Regelmäßig verliert er den Bezug zur Gegenwart und fällt plötzlich nackt in die Vergangenheit oder Zukunft, zum Beispiel vom Frühstückstisch auf eine Tanzparty in den 70ern. Auf dieser Achterbahnfahrt schwebt er ständig in Gefahr und muss ums Überleben kämpfen. In Clare findet Henry eines Tages seine große Liebe. Doch hat ihre Beziehung unter diesen Umständen eine Chance?Audrey Niffeneggers Bestsellerdebüt wurde bereits 2009 mit Rachel McAdams und Eric Bana für das Kino verfilmt. Trotz des großen Erfolgs an den Kinokassen erntete "Die Frau des Zeitreisenden" gemischte Kritiken: Zu komplex schien die raffinierte Sci-Fi-Romanze, um sie in gut 100 Minuten zu erzählen. Steven Moffat, Schöpfer von Serienerfolgen wie "Sherlock" und "Doctor Who", nimmt sich jetzt mit "The Time Traveler's Wife" sechs Folgen Zeit, um der über 600-seitigen Vorlage gerecht zu werden. Rose Leslie, bekannt als Ygritte aus "Game of Thrones", und "Divergent"-Beau Theo James kämpfen dabei als Liebespaar gegen alle Widrigkeiten des Schicksals."The Time Traveler's Wife" ist eine Produktion von HBO und Warner Bros. Television, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Audrey Niffenegger. Als Executive Producer zeichnen Steven Moffat ("Dr. Who", "Sherlock"), Sue Vertue und Brian Minchin von Hartswood Films sowie Joseph E. Iberti und David Nutter verantwortlich.Facts:Originaltitel: "The Time Traveler's Wife", Serie,6 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2022. Drehbuch: David Nutter. Regie: David Nutter. Ausführende Produzenten: Steven Moffat, Sue Vertue,Brian Minchin, Joseph E. Iberti, David Nutter. Darsteller: Rose Leslie, Theo James, Desmin Borges, Natasha Lopez, Michael Park, Jamie Ray Newman, Taylor Richardson, Peter Graham.Ausstrahlungstermine:Ab 16. Mai 2022, immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Eine Episode pro Woche. Wahlweise auf Deutsch oder im OriginalÜber Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. (https://www.sky.de/originals) Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld (https://www.sky.de/serien/westworld)" "Mare of Easttown (https://www.sky.de/serien/mare-of-easttown-218235)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones) zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5195437