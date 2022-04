Mit der Übernahme des britischen Startups Five will Bosch seine Aktivitäten im Bereich des autonomen Fahrens stärken. Erst vor wenigen Wochen hatte Bosch zu diesem Zweck auch eine Firma für Digitalkarten übernommen. Der Autozulieferer Bosch stärkt seinen Bereich rund um das selbstfahrende Auto mit dem Zukauf eines Softwareentwicklers. Dazu wurde das 140 Mitarbeiter zählende britische Startup Five übernommen, wie der Technologiekonzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Kartellbehörden müssen dem Geschäft noch zustimmen. Zuvor hatte das Handelsblatt ...

