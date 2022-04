Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement und Marktführer bei Lösungen für große Rechenzentren, gab bekannt, dass das Unternehmen einen neuen Produktionsstandort für Stromversorgungssysteme für kritische Infrastruktur im finnischen Vantaa baut. Auf das wesentlich größere Gelände sollen alle derzeitigen Unternehmensaktivitäten verlagert werden. Der 16.500 m² große Standort, dessen Fertigstellung für Ende 2023 geplant ist, wird Forschung und Entwicklung, Fertigung, Lagerhaltung, Vertrieb und Serviceleistungen unter einem Dach vereinen. Zu diesem Zweck werden bis zu 100 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Als einer der weltweit größten Hersteller von dreiphasigen USV-Lösungen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) wird die Expansion von Eaton in diesem Bereich durch die starke Geschäftsentwicklung und die Nachfrage nach Systemen zur Gewährleistung des unterbrechungsfreien Geschäftsbetriebs vorangetrieben. Dies gilt gleichermaßen für Rechenzentren, Gewerbe- und Industriegebäude, für den Einsatz im Gesundheitswesen und in der Schifffahrt. Der Standort in Vantaa befindet sich in bester Lage in der Nähe des Flughafens Helsinki und wird als Hauptsitz von Eaton für den Unternehmensbereich Stromversorgungssysteme für kritische Infrastruktur und als Kompetenzzentrum für Rechenzentren dienen.

Eaton verfügt über fundiertes Know-how in Finnland, da die dort ansässige Tochtergesellschaft mit 250 Mitarbeitenden bereits seit 1962 USV-Lösungen und Stromwandler-Technologie entwickelt und herstellt. Die Entscheidung für die Expansion ist auf die wachsende Nachfrage nach den Produkten des bereits bestehenden Werks von Eaton im finnischen Espoo zurückzuführen. Zu diesen zählen netzinteraktive USV- und Energiespeichersysteme, die zur Energiewende weg von fossilen Brennstoffen beitragen werden.

Der neue Standort wird außerdem über einen hochmodernen Testbereich verfügen, der die Produktentwicklung und den Geschäftsbetrieb unterstützt und darüber hinaus auch die Erzeugnisse von Eaton in Aktion zeigt. Für die Kunden bietet dies hervorragende Möglichkeiten für Besichtigungen, Besprechungen und Werksabnahmeprüfungen, wodurch auch die Anstellung von neuen Mitarbeitenden erforderlich ist. Die neuen Arbeitsplätze werden in den Bereichen Betrieb, Forschung und Entwicklung, im kaufmännischen Bereich und beim technischen Support geschaffen.

Eaton setzt sich stets für die Verbesserung der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ein, sowohl bei seinen eigenen Betriebsabläufen als auch bei den vom Unternehmen hergestellten Produkten. Dieses Projekt bildet hier keine Ausnahme. Vom bereits bestehenden Werk in Espoo wurden beispielsweise bereits seit dem Jahr 2015 keinerlei Abfälle mehr auf Deponien verbracht; das neue Gebäude wird mehrere innovative Technologien von Eaton zur Verringerung der CO2-Bilanz aufweisen angefangen bei Lösungen für das Energiemanagement bis hin zu Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Karina Rigby, President der Abteilung Critical Systems, Electrical Sector von Eaton für die Region EMEA, äußerte sich hierzu wie folgt: "Durch unsere Investitionen und die Stärkung unserer Präsenz in Finnland führen wir die starke Tradition von Eaton vor Ort fort und erfüllen gleichzeitig unsere Selbstverpflichtung zur Nachhaltigkeit. Die Geschäftstätigkeit von Eaton im Bereich Power Quality wächst und wird durch die Digitalisierung und die Energiewende vorangebracht. Durch den neuen Standort in Vantaa werden wir in der Lage sein, unsere Kunden heute wie auch in Zukunft zu unterstützen. Für mich ist es besonders spannend zu sehen, wie sich die USV-Technologie im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat: Heute sichern USV-Lösungen nicht nur die Betriebskontinuität kritischer Anwendungen, sie spielen auch eine Rolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien, indem sie Flexibilität für die Unterstützung der Netzstabilität bieten."

Über Eaton

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, als Unternehmen ethisch verantwortungsbewusst zu agieren, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir den Übergang auf der Erde zu erneuerbaren Energien, leisten Unterstützung bei der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und handeln ganz im Sinne unserer Stakeholder und der gesamten Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit fast 100 Jahren an der New Yorker Börse notiert. Wir haben im Jahr 2021 einen Umsatz von 19,6 Milliarden USD ausgewiesen und betreuen Kunden in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

