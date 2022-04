Foto: ShutterstockInvestmentbanken bieten seit Montagabend mehrere Millionen Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank an. So stehen 116 Millionen Deutsche-Bank-Papiere zum Verkauf. Damit bringen ein oder mehrere derzeit noch unbekannte Großaktionäre Pakete von 5,6 Prozent an der Deutschen Bank mit einem Gesamtwert von rund 1,38 Milliarden Euro in Umlauf. Bei der Commerzbank sieht es ähnlich aus: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...