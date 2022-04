PANTALEON Films, eine 100-prozentige Filmproduktionstochter der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7), befindet sich inmitten der Dreharbeiten zur neuesten Produktion TRAUZEUGEN (Arbeitstitel). Seit Februar 2022 laufen die Produktionsaktivitäten zum aktuellsten Kino-Filmprojekt in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures Germany. In der romantischen Komödie müssen eine Paartherapeutin und ein Scheidungsanwalt die Hochzeit ihrer besten Freund*innen retten. Unter dem Regiedebüt von Finn Christoph Stroeks und Lena May Graf spielt ein herausragender Cast. Almila Bagriacik ("4 Blocks", "Nur eine Frau") und ...

