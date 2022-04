Nach einer neunmonatigen Pause hat China neue Videospiellizenzen vergeben. 45 Titel konnten sich über den Zuschlag freuen. Derweil gaben 14.000 kleine Entwickler an, dass sie während der Zwangspause ihr Geschäft einstellen mussten. Um Videospiele in China herausgeben zu können, müssen Entwickler sich vor der Veröffentlichung eine behördliche Genehmigung bei Chinas National Press and Publication Administration (NPPA) einholen. Monatlich wurden hier etwa 80 bis 100 Spiele durchgewunken. Im Juli 2021 stellt die NPPA die Erteilung von Genehmigungen jedoch plötzlich ein. Der unangekündigte Stopp traf auch Publisher wie Tencent...

Den vollständigen Artikel lesen ...