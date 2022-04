NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Easyjet nach Äußerungen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 Pence belassen. Der in Aussicht gestellte Vorsteuerverlust der Billigfluggesellschaft falle geringer als erwartet aus, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 07:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

