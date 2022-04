NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 781 Euro belassen. Dank der hervorragend laufenden Geschäfte mit Mode- und Lederwaren sei das Geschäft mit Wein und Spirituosen nicht mehr ganz so wichtig für den Luxusgüterkonzern, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der letztgenannten Sparte gebe es denn auch Licht und Schatten. Während die Geschäfte mit Cognac & Hochprozentigem sich nach und nach verbessert hätten, stehe das Geschäft mit Champagner und Wein offenbar unter strukturellem Druck./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 21:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

LVMH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de