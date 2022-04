Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -XCMG (SHE:000425) hat zwischen dem 28. und 30. März drei "XCMG Express"-Züge aus dem Eisenbahnfrachtzentrum von Xuzhou auf den Weg gebracht, die bisher größte Exportlieferung im Jahr 2022 auf dem Landweg, mit insgesamt 150 Containern und Maschinenausrüstung im Wert von über 50 Millionen Yuan (7,86 Millionen USD).Die drei "XCMG Express"-Züge stehen jetzt vor der Auslieferung:- 26 Ausrüstungseinheiten nach Usbekistan, darunter XE210W-Bagger, XM503-Belagfräsen, XP163/XS203J-Straßenwalzen und XAP123-Asphaltmischstationen;- 60 Lader nach Europa, darunter die beiden Modelle LW330RU und ZL50RU;- 8 Turmdrehkrane nach Kasachstan, darunter die drei Modelle XGT6515B-10S, XGT6515-10S und XGT6013B-8S.Der "XCMG Express" nach Zentralasien und Europa ist für die Strategie von XCMG zur Unterstützung der Belt and Road Initiative und zur Ausweitung der Geschäfte in Übersee von entscheidender Bedeutung. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat der Express die Vorteile von Xuzhou als Verkehrsknotenpunkt und Schlüsselstadt der Huaihai-Wirtschaftszone voll zur Geltung gebracht und die Entwicklung und die Beziehungen zwischen Ostchina und den Ländern entlang des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße gestärkt.Im Jahr 2021 hat XCMG trotz der schwerwiegenden Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie ein rekordverdächtiges Exportwachstum erzielt, wobei der Umsatz den höchsten in der Geschichte und den ersten in der Branche erreicht hat. Insbesondere der Export von Baggern wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 190 Prozent, und der Export von Großbaggern für den Bergbau verzehnfachte sich nahezu und wies damit die international höchste Wachstumsrate in der Branche auf.Vorläufigen Statistiken zufolge hat XCMG mehr als 50 "XCMG Express"-Züge entsandt, um Baumaschinen in die Zielländer zu liefern, und damit die logistischen Herausforderungen wirksam gemildert. Kunden in Zentralasien, dem Nahen Osten und Europa erhielten die bestellten Geräte innerhalb von nur einem Monat.Joseph Fulka Alexander, ein Kunde aus Usbekistan, bestellte Mitte November 2021 XCMG-Bagger und erhielt sie Anfang Dezember, und Alila Jean Marat aus Kasachstan erhielt Turmdrehkrane innerhalb eines Monats nach Auftragserteilung."Unter dem Einfluss der Pandemie hat XCMG sein Versprechen erfüllt und die Produkte in so kurzer Zeit geliefert. Ich würde XCMG auf jeden Fall meinen Kollegen vorstellen und empfehlen", sagte Alila.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.xcmg.com oder die XCMG-Seiten auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1794255/XCMG_Express__Departs_Belt_Road_Initiative_Destinations_Central_Asia_Europe.jpgPressekontakt:Wang Lin,+86-516-87565404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/5195565