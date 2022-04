Yichang, China (ots/PRNewswire) -Angel Yeast Co., Ltd (http://en.angelyeast.com/) ("Angel Yeast" oder "das Unternehmen", 600298.SH), ein börsennotierter weltweit aktiver Hersteller von Hefe und Hefeextrakten, gibt die Eröffnung einer neuen Fabrik für Lebensmittelzutaten bekannt. Die Fabrik ist mit hochmodernen Anlagen ausgestattet, die einen automatisierten Betrieb und eine verbesserte Qualitätskontrolle ermöglichen. Sie bietet eine höhere Produktivität und Energieeffizienz, und die erste Charge von Produkten hat bereits die intelligente Mixfertigungslinie verlassen.Angel ist weltweit führend in der Herstellung von Hefeprodukten und Lebensmittelzutaten und hat eine Vielzahl von standardisierten und maßgeschneiderten Backzutaten und Lösungen entwickelt, darunter Backhefe, Backmittel, Treibmittel, Fertigmischungen usw.Die intelligente Fabrik ist Teil der jüngsten Bemühungen des Unternehmens, seinen Produktionsprozess zu optimieren und seine Produktangebote für Kunden weltweit zu verbessern. Angel kann dadurch natürliche Rohstoffe für Backwaren und Gebäck liefern, die umweltfreundlicher und nährstoffreich sind. Darüber hinaus hat Angel seine Investitionen in den Aufbau von Forschungs- und Entwicklungszentren und Technologiezentren für Backwaren auf der ganzen Welt erhöht, um neue Innovationen zu entwickeln, die dem globalen Lebensmittelsektor neue Möglichkeiten eröffnen."Lebensmittelzutaten stehen bei unseren Investitionen im Vordergrund, da sie einer der fünf Hauptgeschäftsbereiche von Angel sind. Mit der intelligenten Fabrik werden wir unsere Produktionskapazitäten weiter ausbauen und Angels Expertise im Bereich "Industrie 4.0" nutzen, um neue Geschäftsmodelle voranzutreiben und Qualität, Produktivität und Nachhaltigkeit zu steigern", sagte Xiao Minghua, der General Manager von Angel.Das Werk verfügt über eine Verpackungshalle mit der neuesten automatisierten Hochgeschwindigkeits-Verpackungstechnik, die 65 Packungen pro Minute schafft. Dadurch erhöht sich die Produktionskapazität der Maschinen bedeutend. Sowohl die Entstapelungsroboter als auch die schienengeführten Fahrzeuge können völlig autonom arbeiten. So sind weniger Arbeitskräfte nötig und gleichzeitig kann die Effizienz und der Produktionsumfang erheblich gesteigert werden. Mit Hilfe des intelligenten Fertigungssystems, des verteilten Steuerungssystems der Produktionslinie und der intelligenten automatisierten Lagereinrichtungen digitalisiert und automatisiert das Werk den gesamten Fertigungsprozess von der Lagerung der Rohstoffe bis zur Verpackung, Versiegelung und dem Transport der Endprodukte."Angel hat in China und darüber hinaus seine Führungsposition im Trockenhefegeschäft gefestigt. Inzwischen wird für mehr als die Hälfte der fermentierten Lebensmittel in China Angel-Hefe verwendet. Die Backmittel von Angel verbessern jahrein, jahraus die Qualität und verlängern die Haltbarkeit von Millionen Tonnen fermentierter Lebensmittel und reduzieren die Lebensmittelverschwendung erheblich. Das Unternehmen hat auch einen eigenen E-Store eingerichtet, in dem die Kunden die hochwertigen Lebensmittelzutaten von Angel bequem einkaufen können", so Xiao weiter.Informationen zu Angel YeastDas 1986 gegründete Unternehmen Angel Yeast Co., Ltd ist auf die Herstellung von Hefe und Hefederivaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und Backzutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, Bohnenkraut-Extrakt, menschliche Gesundheit, Tiernahrung, Pflanzenernährung, Spirituosen und Biokraftstoffe, mikrobielle Ernährung und Enzyme.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1794304/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpgPressekontakt:Jonathan Xu,xujin@angelyeast.comOriginal-Content von: Angel Yeast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156508/5195576