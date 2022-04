Seit März 2022 beliefert OMV die Austrian Airlines mit nachhaltigem Flugzeugtreibstoff (SAF), der aus regionalen biogenen Rohstoffen in der OMV Raffinerie Schwechat hergestellt wird. "Wir planen, den Absatz von SAF aus eigener Produktion von ca. 2.000 in diesem Jahr auf mehr als 700.000 Tonnen pro Jahr bis 2030 zu steigern.", so Elena Skvortsova, OMV Vorstandsmitglied für Marketing & Trading. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.04.)

