Wienerberger erzielte im 1. Quartal 2022 vorläufigen Zahlen zufolge eine Steigerung des Umsatz um 44 Prozent auf ca. 1.150 Mio. Euro (Q1 2021: 797 Mio. Euro) und ein Plus beim berichteten EBITDA um 112 Prozent auf ca. 225 Mio. Euro (Q1 2021: 106 Mio. Euro). Für das 2. Quartal 2022 wird von einem weiteren Anstieg der Nachfrage ausgegangen, "die durch volle Auslastung der Produktionskapazitäten befriedigt werden kann", wie das Unternehmen betont. Die EBITDA-Guidance von 750 bis 770 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2022 wird bestätigt. Was die Versorgung mit Energie und insbesondere mit Erdgas angeht, so hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge bereits 89 Prozent des gesamten für 2022 benötigten Gasvolumens gesichert.Und: Mit 1. April hat Daniel Merl die ...

