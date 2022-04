Analysten der US-Bank nennen für die APPLE-Aktie ein Kursziel von 200 $. Sie weisen darauf hin, dass der Konzern sein Rückkaufprogramm um 80 bis 90 Mrd. $ aufstocken könnte, außerdem sei eine Erhöhung der Dividende um 5 bis 10 % möglich. Entscheidend dafür sind die nächsten Quartalszahlen.



Zu den eher vernachlässigten Stärken bei APPLE zählt das Anzeigengeschäft, das aus Analystensicht stark einzuschätzen ist. Künftige Erweiterungen des Produktspektrums seien im Kurs der Aktie nicht genügend eingepreist. Positiv sieht man auch die Möglichkeit, dass APPLE demnächst das Geschäftsmodell auf Geräte "as a Service" umstellen könnte, um die Einnahmebasis zu optimieren.



Die APPLE-Aktie ist Ende März und am 4. April erneut an der Kursmarke 180 $ abgeprallt. Auf Sicht von 12 Monaten steht sie bei + 26 %, seit Jahreswechsel aber - 9 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



