Im Osten der Ukraine zeichnet sich nach Erkenntnissen westlicher und ukrainischer Militärs eine Grossoffensive mit Zehntausenden Soldaten und dem massiven Einsatz von Panzern, Artillerie und Luftwaffe ab.Kiew/Blagoweschtschensk - Kurz vor der erwarteten Grossoffensive in der Ostukraine hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin trotz zahlreicher Rückschläge in dem fast siebenwöchigen Krieg siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der «Spezialoperation» würden erreicht, sagte Putin am Dienstag in der ostrussischen Stadt Blagoweschtschensk. «Daran gibt es keinen Zweifel.» Der Kremlchef rechtfertigte erneut...

Den vollständigen Artikel lesen ...