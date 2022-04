Winnipeg Transit, die öffentliche Verkehrsgesellschaft in Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, will bis zum Jahr 2027 insgesamt 110 Batterie- und Brennstoffzellenbusse in den Dienst stellen und damit rund 15 Prozent ihrer Busflotte elektrifizieren. Bis 2040 soll eine vollständige Elektrifizierung erreicht werden. Bei der ersten Beschaffung bis 2027 sollen rund zwei Drittel der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...