FRANKFURT (Dow Jones)--Die Energiekonzerne Uniper und Shell haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um Pläne für eine CO2-arme Wasserstoffproduktion am Uniper-Standort Killingholme in Ostengland voranzutreiben.

Wie der deutsche Energiekonzern mitteilte, soll der erzeugte blaue Wasserstoff zur Dekarbonisierung von Industrie, Verkehr, Strom- und Wärmemarkt in der gesamten Region Humber beitragen.

Geplant ist eine Produktionsanlage für blauen Wasserstoff mit einer Kapazität von bis zu 720 Megawatt (MW). Durch Gasreformierungstechnologie mit CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS) soll das bei der Wasserstoff-Herstellung anfallende CO2 dabei nicht in die Atmosphäre gelangen. Laut Mitteilung könnten durch CSS in Killingholme etwa 1,6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr abgeschieden werden, und zum Ziel der britischen Regierung beitragen, bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen CO2 abzuscheiden. Nach gemeinsamen Studien soll das Projekt bis 2023 in die Planungsphase kommen.

Uniper und Shell hatten 2021 eine Absichtserklärung zur Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft in Europa unterzeichnet.

April 12, 2022 08:49 ET (12:49 GMT)

