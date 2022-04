DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. April (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+6,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+6,2% gg Vj *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Vorstellung Frühjahrsgutachten, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 12:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:00 NL/Stellantis NV, Online-HV *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April *** - CN/Handelsbilanz März - Verkürzter Börsenhandel in Norwegen (bis 13:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

