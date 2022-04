Der Umsatz kletterte um fast 29 Prozent auf gut 36 Millionen Euro, der Gewinn um fast 14 Prozent auf 9,6 Millionen Euro. Bei der Stromerzeugung knackte das Unternehmen die 100-Gigawattstunden-Marke.Die Photon Energy Group mit Sitz in Amsterdam meldet für 2021 einen Rekordumsatz von 36,4 Millionen Euro, ein Plus von 28,7 Prozent gegenüber 2020. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 13,6 Prozent auf 9,6 Millionen Euro. Das Unternehmen hielt Ende 2021 Barmittel in Höhe von 32,51 Millionen Euro, gegenüber 9,9 Millionen Euro zum Ende des Vorjahres. Im vergangenen Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...