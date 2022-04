Der DAX-Konzern BASF hat am Montag seine vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht. Eine Abschreibung von Nord Stream 2 belastete das Ergebnis, doch operativ lief es besser als erwartet. Unsere Einschätzung zur Aktie. Der Chemiekonzern BASF hat am Montag vorläufige Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2022 vorgelegt. Operativ lief es für den DAX-Konzern besser als von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz um 19 ...

