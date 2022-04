DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Personalie

init innovation in traffic systems SE: Finanzvorstand Frau Jennifer Bodenseh beabsichtigt das Unternehmen zu verlassen



12.04.2022 / 15:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die CFO Frau Jennifer Bodenseh hat den Aufsichtsrat gebeten, das Vorstandsverhältnis zeitnah zu beenden, um das Unternehmen init innovation in traffic systems SE zu verlassen. Aufsichtsrat und Frau Bodenseh verhandeln über eine Auflösung des Vertrages, die Einzelheiten stehen noch nicht fest. Der Aufsichtsrat leitet bereits die Suche nach einer Nachfolge ein.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

