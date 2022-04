DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052- 4. Zwischenmeldung



12.04.2022 / 15:45

adidas AG: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052- 4. Zwischenmeldung Die adidas AG hat am 14. März 2022 durch eine Mitteilung gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der zweiten Tranche eines Aktienrückkaufsprogramms ("Aktienrückkaufprogramm 2022-2025/II") bekannt gegeben. Die Gesamtzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse im unten genannten Zeitraum betragen: Datum Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter

Durchschnittskurs in EUR)1) 04/04/2022 35.418 XETR 208,4078 04/04/2022 1.740 CEUX 207,8297 04/04/2022 643 TQEX 207,8365 04/04/2022 446 AQEU 207,9435 05/04/2022 11.998 XETR 209,1084 05/04/2022 8.875 CEUX 209,0395 06/04/2022 234.500 XETR 202,9971 06/04/2022 106.875 CEUX 202,7247 06/04/2022 19.779 TQEX 203,0271 06/04/2022 17.200 AQEU 202,7412 07/04/2022 82.598 XETR 203,8127 07/04/2022 31.436 CEUX 204,0818 07/04/2022 2.912 TQEX 204,1114 07/04/2022 4.341 AQEU 203,9000 08/04/2022 168.647 XETR 205,5610 08/04/2022 49.246 CEUX 205,6142 08/04/2022 7.515 TQEX 205,5963 08/04/2022 11.426 AQEU 205,7243 1) Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen. Die Gesamtzahl der bis zum 8. April 2022 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022-2025/II zurückerworbenen Aktien beträgt 2.104.706 Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter http://www.adidas-group.com/s/aktienrueckkauf abrufbar. adidas AG

