Nach der Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den USA hat der Dax am Dienstag sein Minus weiter reduziert. Zuletzt stand der deutsche Leitindex nur noch 0,16 Prozent tiefer auf 14 170 Punkten. Sehr schwach gestartet mit Kursen teils unter 13 900 Zählern, war ihm bereits am Vormittag der Sprung zurück über die runde Marke von 14 000 Punkten gelungen. Die Inflation kletterte in den Vereinigten Staaten auf das höchste Niveau seit mehr als 40 Jahren. ...

