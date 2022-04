Sevic startet den Verkauf des V500e in Deutschland. Der V500e ist ein kompakter Elektrotransporter der Klasse L7e-CU für den Einsatz in urbanen Gebieten und wird mit zwei Batteriegrößen angeboten. Mit dem kleineren 16,5-kWh-Akku für bis zu 150 Kilometer Reichweite kostet der V500e 24.900 Euro netto (zzgl. Aufbau und Überführung). Das Long-Range-Model mit einer doppelt so großen Batterie (also 33 kWh) ...

