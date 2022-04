8,5 % Verbraucherpreisanstieg in den USA im Monat März

Werbung



Rekordinflation in den USA. Außerdem: Im HSBC-Webinar mit dem Titel "Wie vermeiden Sie teure Fehler mit Optionsscheinen" diskutiert HSBC Produktexperte Julius Weiß die optimale Optionsscheinauswahl und was es hierbei zu beachten gilt.



Der Verbraucherpreisanstieg im März in den USA liegt mit 8,5 % so hoch wie seit 1981 nicht mehr. Dabei ist der starke Preisauftrieb besonders von dem Anstieg der Energiepreise gekennzeichnet. Mit einem Niveau von 130,50 USD bei der Ölsorte WTI und 139,13 US-Dollar beim Brent lagen die Ölpreise im März so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Dies spiegelt sich nun immer stärker in den Verbraucherpreisen wider, sodass für April ein weiterer Anstieg der Inflation zu erwarten ist. Nun gilt es abzuwarten ob die US-Notenbank bei ihren bisherigen geldpolitischen Entscheidungen bleibt und ob welche Signale die EZB in ihrer Sitzung am Donnerstag sendet.





Optionsscheine gehören mittlerweile zum Standardrepertoire eines jeden Derivateportfolios. Worauf es bei der Wahl des richtigen Optionsscheins allerdings ankommt und was es besonders im Hinblick auf die implizite Volatilität zu beachten gilt erörtert HSBC-Produktexperte Julius Weiß am 13.04.2022 um 18:30 Uhr im Rahmen des HSBC-Webinars mit dem Titel "Wie vermeiden Sie teure Fehler mit Optionsscheinen". Interessierte können sich über den entsprechenden Link in die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

