ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Alles in allem seien die Rückmeldungen zur jüngsten Entwicklung der Verkehrszahlen positiv gewesen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Falls die aktuellen Trends anhalten sollten, könnte der Flughafenbetreiber in diesem Jahr der obere Ende seiner Zielspanne erreichen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 15:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 15:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

