Draftkings springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Damit valutiert der Titel nun bei 17,51 USD. Doch wie geht es nun weiter?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bisher lag dieses Tief bei 14,97 USD. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...