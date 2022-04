DJ PTA-Adhoc: LM Verwaltungs- GmbH: begibt Unternehmensanleihe - Bereich Pharma

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Salzburg 12.April.2022 (pta041/12.04.2022/16:21) - Die LM Verwaltungs-GmbH aus Blieskastel im Saarland und mit Zweigniederlassung in Salzburg (nachfolgend "Emittentin" oder "LM") begibt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich eine Anleihe (WKN / ISIN: A3MQEU / AT0000A2NWB1), welche ab sofort erworben werden kann. Die Anleihe ist im multilateralen Handelssystem ("MTF") an der Börse Wien einbezogen. Die Emission der Anleihe erfolgt auf Grundlage eines aktuellen und am 06. April 2022 von der österreichischen Finanzmarktaufsicht ("FMA") gebilligten vereinfachten Prospekts.

Die Emittentin in Kürze:

* Die Emittentin hat seit Ihrer Gründung im Jahr 2009 diverse pharmazeutische Produkte in Deutschland erfolgreich verwaltet und vermarktet. Das Kerngeschäft der Emittent liegt im pharmazeutischen Bereich. In den Unternehmensbereichen ist die Emittentin spezialisiert auf HPMC Kapselprodukte sowie Händedesinfektion. * Die Produkte VITA-PLUS+B12+ und SEPTIVMED sind die Premiumprodukte: * VITA - PLUS B12 Komplex ist ein gezielt aufeinander abgestimmtes HPMC KAPSELN Produkt mit hoher Bioverfügbarkeit. VITA-PLUS B12 gewährleistet eine gezielte Aufnahme, selbst bei mangelnder Magensäure. * SEPTIVMED (Arzneimittel) ist ein Händedesinfektionsmittel. Dieses unterscheidet sich von herkömmlichen Biozid Produkten durch die entwickelte hautschonende Rezeptur. Das Produkt verhindert auch bei regelmäßiger Anwendung die Austrocknung der Haut und schützt zugleich die Hautbarriere. * Die Covid-19-Pandemie hat eine positive Auswirkung auf die operative Entwicklung der Emittentin, da insbesondere der Markt für Händedesinfektionsmittel gestiegen ist.

Die Transaktion in Kürze:

* Emissionsvolumen: bis zu EUR 4.999.000 * Zeichnungsfrist: 07.04.2022 bis 06.04.2023, vorzeitige Schließung möglich * WKN / ISIN: A3MQEU / AT0000A2NWB1 * Stückelung: EUR 1.000 * Kupon: 5,01 % p. a. * Laufzeit: 10 Jahre * Zinszahlung: jährlich, erstmal zum 02.12.2023 * Rückzahlung: am 02.12.2031 zu 100 % des Nennbetrags * Sicherheiten: keine * Börsensegment: MTF / Börse Wien

Der Emissionserlös dient zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Emittentin und soll wie folgt verwendet werden:

* Beteiligung an Vertriebsgesellschaften * Ankauf von Liegenschaften sowie Betriebserweiterung, Produkteinführung (Arzneimittel) * Ankauf von Geschäftsanteilen und Bereitstellung von Eigenmitteln für Projektgesellschaften. * Ausstattung von Beteiligungsgesellschaften, Niederlassungen im Zusammenhang mit Investitionen in Produktvertrieb und Immobilien (letzteres jedenfalls nachrangig zu Bankfinanzierungen). * Ausstattung der Gesellschaft für Marketingkampagnen * Allgemeine Unternehmenszwecke

Zeichnungsmöglichkeiten:

* Teilschuldverschreibungen können direkt im sekundären Markt als Kauforder mit Kurslimit 100 über die eigene Depotbank, mit Angabe der ISIN und dem Börsenplatz Wien erworben werden * Teilschuldverschreibungen können bei der Emittentin selbst bezogen werden. Dabei können Zeichnungsformulare sowohl digital als auch gedruckt brieflich oder per Fax übermittelt werden.

Die Zeichnungsunterlagen, der gebilligte vereinfachte Prospekt sowie weiteren Dokumenten und Informationen stehen zum Download https://l-m-pharma.com/investor-relations/ zur Verfügung.

Frau Dipl. Oec. Johanna Haunholter, für die Emittentin, tätig wird das Unternehmen im Rahmen eines Investoren-Webcasts am Mittwoch, den 27.04.2022, um 10.30 Uhr, vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation gibt es die Gelegenheit, Fragen zum Unternehmen und zur Emission zu stellen. Zur Anmeldung für den Webcast bitte eine E-Mail an pr@l-m-pharma.demit dem Betreff "Webcast zur Unternehmensanleihe" senden. Eine entsprechende Einladung zum Webcast folgt.

Kontakt:

LM Verwaltungs-GmbH, NL Österreich Ansprechpartner GF: Herr Lange Eberhard Fugger Str. 3 AT-5020 Salzburg

E-Mail: pr@l-m-pharma.com

Tel.: +49(0)6842 9604808

Web.: www.l-m-pharma.com

ISIN(s): AT0000A2NWB1 (Anleihe) Börsen: Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Open Market in Frankfurt

