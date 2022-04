Wie berichtet, hat am Montag die US-Investmentbank Robert W. Baird ein schlechtes Urteil über die Nvidia-Aktie gefällt. Heute am Dienstag senkt der nächste Analyst sein Kursziel, was manchem Anleger die Sorgenfalten ins Gesicht treiben dürfte. Doch ganz so schlimm ist es nicht.Analyst John Vinh von KeyBanc Capital Markets hat zwar das Kursziel von 350 auf 310 Dollar gesenkt, doch seine Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von rund 225 Dollar entspricht dies immer ...

